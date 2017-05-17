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экономика
17/05/2017 10:16

Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba

Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba

Компания «Русский экспорт» договорилась об открытии на платформе Alibaba российского павильона. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «Русского экспорта» Игоря Чайку.

По его словам, «это открывает дополнительные возможности для реализации разных отраслевых товаров в разных сегментах, производимых на территории России». Контракт должен быть подписан в конце августа или начале сентября. Договоренность была достигнута в рамках проходящей в Шанхае крупнейшей в Азии Международной продовольственной выставке SIAL China 2017.

Как отметил представитель компании Alibaba Лян Нин, принимавший участие в переговорах по проекту, через эту платформу b2b товары будут поступать от китайских компаний, которые импортируют и торгуют российскими товарами, китайским компаниям-покупателям, дилерам, а затем уже попадать в розничные сети. «Мы создаем эту платформу для того, чтобы в Китае узнали о российских товарах и их особенностях», — подчеркнул он.

Компания «Русский экспорт» вместе с зарегистрированной в Шанхае компанией First Russian Cross-Boarder Trading (Shanghai) Limited (FRC) представила на выставке ассортимент товаров под брендом Dakaitaowa – что переводится с китайского «открой матрешку».

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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