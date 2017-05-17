Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba

Компания «Русский экспорт» договорилась об открытии на платформе Alibaba российского павильона. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «Русского экспорта» Игоря Чайку.

По его словам, «это открывает дополнительные возможности для реализации разных отраслевых товаров в разных сегментах, производимых на территории России». Контракт должен быть подписан в конце августа или начале сентября. Договоренность была достигнута в рамках проходящей в Шанхае крупнейшей в Азии Международной продовольственной выставке SIAL China 2017.

Как отметил представитель компании Alibaba Лян Нин, принимавший участие в переговорах по проекту, через эту платформу b2b товары будут поступать от китайских компаний, которые импортируют и торгуют российскими товарами, китайским компаниям-покупателям, дилерам, а затем уже попадать в розничные сети. «Мы создаем эту платформу для того, чтобы в Китае узнали о российских товарах и их особенностях», — подчеркнул он.

Компания «Русский экспорт» вместе с зарегистрированной в Шанхае компанией First Russian Cross-Boarder Trading (Shanghai) Limited (FRC) представила на выставке ассортимент товаров под брендом Dakaitaowa – что переводится с китайского «открой матрешку».

