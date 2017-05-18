«Первая мебельная фабрика» введет в эксплуатацию модернизированный завод

После модернизации в Петербурге начинает работу завод компании «Первая мебельная фабрика». Церемония открытия предприятия состоится 19 мая. Проект реализован совместно с немецким партнером. Общий объем инвестиций составил 50 миллионов евро. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В модернизации предприятия участвовал Фонд развития промышленности, который в рамках государственной поддержки выделил кредит в размере 100 миллионов рублей. Производственные мощности завода выросли в пять раз. Современные автоматизированные линии позволяют выпускать более 50 тысяч комплектов кухонной мебели (500 тысяч секций) в год.

«Первая мебельная фабрика» — один из лидеров отрасли. Компания выполняет заказы бизнеса и государственных структур. Предприятие по европейским технологиям производит корпусную мебель и элементы оформления интерьера.

Компания первой из мебельных предприятий Санкт-Петербурга была стандартизирована по международной системе качества ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000). Среди реализованных проектов — поставка мебели для Новой сцены Мариинского театра, комплексное оснащение объектов Олимпиады-2014 в Сочи, поставки мебели к саммитам ШОС, БРИКС и G20 и другие.

