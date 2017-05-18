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экономика
17/05/2017 14:32

СБУ заявила о невозможности заставить частный бизнес отказаться от 1С

СБУ заявила о невозможности заставить частный бизнес отказаться от 1С

Служба безопасности Украины не может заставить частный бизнес отказаться от продукта попавшей под санкции российской компании «1С». Об этом заявила представительница СБУ Юлия Лапутина, сообщает Hromadske.tv.

«Мы уже более года предупреждали об опасности предоставления персональных данных российским социальным сетям, — заявила Юлия Лапутина. — Относительно 1С — они монополисты рынка. Бизнесу будет неудобно переходить. Все обновления идут через российские серверы, все собранные данные могут быть использованы для подрыва украинской экономики. Но мы не можем заставить частный сектор отказаться».

По ее словам, недопустимо использование 1С госкомпаниями, но на сегодняшний день все они применяют эту систему.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. Под запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, заблокированы оказались все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.

Позже в Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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