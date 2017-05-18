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экономика
17/05/2017 15:00

ФАС начала борьбу с дорогими презервативами

ФАС начала борьбу с дорогими презервативами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверять рынок медизделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов, для разработки механизмов по снижению их стоимости. Об этом заявил Rambler News Service начальник управления контроля соцсферы и торговли ведомства Тимофей Нижегородцев.

«Мы начали этот анализ рынка, но любой анализ рынка имеет несколько серьезных этапов. Первый этап предполагает предварительное описание географических и продуктовых границ, и сейчас внутри ФАС мы начали обсуждение», — сказал он.

На следующем этапе, по словам чиновника, предстоит подтвердить предварительные выводы, а также установить производителей, поставщиков, объемов поставок и определить занимаемые ими доли рынка. Нижегородцев уточнил, что ФАС рассчитывает к июню подойти ко второму этапу.

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В конце апреля 2017 года правительство России поручило Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и ФАС разработать механизмы снижения цен на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов. Данные мероприятия будут проводиться в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Помимо этого стратегией предусмотрена разработка механизмов снижения цен на антиретровирусные препараты и совершенствование госрегулирования цен на препараты для медицинского применения, включенные в перечень жизненно необходимых. Соответствующие документы поручено подготовить Минздраву и ФАС к третьему кварталу 2017 года.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова говорила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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