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экономика
17/05/2017 15:48

Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории

Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории

Большинство долларовых миллионеров, считают, что текущий период (без уточнения временных границ) самый непредсказуемым в истории. Согласно опросу, проведенному швейцарским банком UBS, такой точки зрения придерживается 82 процента из 2842 респондентов из Великобритании, Италии, Швейцарии, Японии, Гонконга, Сингапура и Мексики.

Больше всего пессимистов среди богатых мексиканцев и сингапурцев — 84 процентов. При этом три четверти участников опроса считают наличные деньги надежной альтернативой в то время, когда на рынках царит неопределенность.

В то же время 51 процент респондентов заявили, что сохраняют оптимизм, рассчитывая на улучшение ситуации с личными финансами в ближайшие 12 месяцев. Еще 13 процентов опасаются ухудшения, остальные — не ждут существенных изменений.

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12:38 26 января 2017
Много денег из ничего
Простые идеи, принесшие миллионы

Свыше трех четвертей миллионеров считают, что эмоции в настоящее время в значительно большей степени влияют на формирование общественного мнения, чем факты. В частности, именно эмоции определяли итоги последних выборов.

На избыток информации, который мешает принятию ответственных решений, пожаловались 68 богачей, а 72 процента респондентов заявили, что краткосрочные факторы и риски отвлекают от долгосрочного финансового планирования.

В то же время 57 процентов участников опроса UBS уверены, что смогут справиться с трудностями и реализовать долгосрочные цели.

В январе международная благотворительная организация Oxfam опубликовала доклад, в котором отмечалось, что восьмерка самых богатых людей планеты владеет капиталами, которые по объему равны состоянию половины населения мира. В ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства стоит ожидать появления первого в мире триллионера, считают в Oxfam.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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