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наука и техника
17/05/2017 05:32

Найдена новая причина заболеваний зубов

Найдена новая причина заболеваний зубов

Американские медики показали, что избыточный вес провоцирует развитие заболеваний полости рта, в том числе зубов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Oral Diseases, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Ученые наблюдали за 160 пациентами стоматологов с нормальной и избыточной массой тела. У людей с ИМТ (индексом массы тела) более 23 был развит более тяжелый периодонтит, по сравнению с клиентами зубного врача, имеющими нормальную массу тела.

У тех, чей индекс превышал 25, риск развития пародонтита в шесть раз превышал таковой показатель для пациентов с нормальной массой тела.

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00:03 1 августа 2016
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Ученые отмечают, что ожирение, скорее всего, провоцирует воспалительные процессы в полости рта.

ИМТ определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра индекс равен 23. Показатель выше 25 свидетельствует, что у человека имеется лишняя масса тела (правило не работает для спортсменов).

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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