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наука и техника
17/05/2017 07:32

НАСА показало видео вращающейся Цереры

НАСА показало видео вращающейся Цереры
Видео: www.nasa.gov

НАСА представило видео, на котором показана вращающаяся Церера. Ролик смонтирован из снимков, сделанных 29 апреля 2017 года станцией Dawn, когда она находилась между карликовой планетой и Солнцем на расстоянии около 20 тысяч километров от поверхности первого небесного тела.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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