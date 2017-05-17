17/05/2017 07:32 НАСА показало видео вращающейся Цереры Видео: www.nasa.gov НАСА представило видео, на котором показана вращающаяся Церера. Ролик смонтирован из снимков, сделанных 29 апреля 2017 года станцией Dawn, когда она находилась между карликовой планетой и Солнцем на расстоянии около 20 тысяч километров от поверхности первого небесного тела. Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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