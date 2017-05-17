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наука и техника
17/05/2017 08:32

Земные бактерии выдержали гигантские давления

Земные бактерии выдержали гигантские давления

Британские ученые показали, что земные бактерии могут выжить в условиях сверхвысоких давлений — в частности, остаться целыми на упавшем из космоса на планету метеорите. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Icarus, кратко о нем сообщает издание New Scientist.

В лабораторных условиях ученые провели испытания, имитирующие условия, в которых бы оказались земные бактерии Shewanella oneidensis, находящиеся на падающем на планету метеорите. Одноклеточные организмы на две-три микросекунды оказывались под воздействием ударного сжатия (на 1,5 и 2,5 гигапаскаля) и на протяжении 15 минут — статического давления (0,75 гигапаскаля).

Бактерии, испытавшие кратковременное ударное сжатие, сохранились лучше, чем подвергшиеся действию статического давления. Первые, кроме того, продемонстрировали способность к размножению. Причину выживаемости бактерии ученые видят в особом устройстве ее клеточной стенки, также специалисты не исключают наличия у Shewanella oneidensis особых мутаций.

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00:02 2 мая 2017
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Результаты исследований ученых свидетельствуют, что земные бактерии способны выдержать экстремальные нагрузки, в том числе и в космосе. Специалисты отмечают, что космические миссии, скорее всего, разносят земные микроорганизмы по всей Солнечной системе.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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