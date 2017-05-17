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наука и техника
17/05/2017 10:00

Лабиринт с парящими каплями воды показали на видео

Лабиринт с парящими каплями воды показали на видео
Видео: Reactions / YouTube

YouTube-канал Reactions, принадлежащий Американскому химическому обществу (American Chemical Society), опубликовал видео, в котором показан лабиринт, где перемещаются парящие капли воды.

Это явление основано на эффекте Лейденфроста, когда при соприкосновении жидкости с раскаленной поверхностью образуется «подушка» пара. Его можно наблюдать при нагревании сковороды приблизительно до 193 градусов Цельсия, при этом капли испаряются гораздо медленнее, чем при точке кипения. Если на поверхности находятся борозды с наклоном в определенную сторону, то вода будет перемещаться в противоположном направлении.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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