17/05/2017 13:00 Анонсированы новые Assassin's Creed и Far Cry Компания Ubsioft объявила на собрании для инвесторов о разработке новых игр, которые выйдут до 31 марта 2018 года. Среди них Far Cry 5 и новая часть Assassin's Creed, пишет IGN. «В 2017-2018 финансовом году мы увидим возвращение Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew и South Park», — заявил исполнительный директор Ubisoft Ив Гийемо (Yves Guillemot). После этого на страницах компании в соцсетях начали появляться картинки с логотипами новых проектов. Тонны кокса Что потерял американский спецназ в Боливии — обзор Ghost Recon: Wildlands Материалы по теме По словам инсайдеров, действие новой части серии будет происходить в древнем Египте. Действия Far Cry 5, в свою очередь, будет происходить в американском штате Монтана, что опровергает слухи о том, что игра станет вестерном. The Crew 2 станет продолжением автосимулятора в открытом мире. Полноценная презентация этих игр может состояться на выставке Е3 в июне 2017 года. Последняя часть Assassin's Creed под названием Syndicate вышла в октябре 2015 года. Ее события разворачиваются в Лондоне XIX века, а главными героями являются близнецы Джейкоб и Иви Фрай. Far Cry 4 вышла в ноябре 2014 года. Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

