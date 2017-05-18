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наука и техника
17/05/2017 13:00

Анонсированы новые Assassin's Creed и Far Cry

Анонсированы новые Assassin's Creed и Far Cry

Компания Ubsioft объявила на собрании для инвесторов о разработке новых игр, которые выйдут до 31 марта 2018 года. Среди них Far Cry 5 и новая часть Assassin's Creed, пишет IGN.

«В 2017-2018 финансовом году мы увидим возвращение Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew и South Park», — заявил исполнительный директор Ubisoft Ив Гийемо (Yves Guillemot). После этого на страницах компании в соцсетях начали появляться картинки с логотипами новых проектов.

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00:02 13 марта 2017
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По словам инсайдеров, действие новой части серии будет происходить в древнем Египте. Действия Far Cry 5, в свою очередь, будет происходить в американском штате Монтана, что опровергает слухи о том, что игра станет вестерном. The Crew 2 станет продолжением автосимулятора в открытом мире.

Полноценная презентация этих игр может состояться на выставке Е3 в июне 2017 года. Последняя часть Assassin's Creed под названием Syndicate вышла в октябре 2015 года. Ее события разворачиваются в Лондоне XIX века, а главными героями являются близнецы Джейкоб и Иви Фрай. Far Cry 4 вышла в ноябре 2014 года.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

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Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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