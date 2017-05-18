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наука и техника
17/05/2017 13:48

Назван обладатель самых смертоносных челюстей в истории

Американские исследователи выяснили, что динозавр Tyrannosaurus rex — один из самых крупных наземных хищников всех времен — при укусе производил рекордное давление, сравнимое с весом трех легковых автомобилей. Это позволяло ему измельчать кости, чего не могут делать современные рептилии. Об этом сообщается на сайте EurekAlert!.

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00:01 15 марта 2016
Тайный узбек
Тираннозавры оказались тонкими интеллектуалами своего времени

Исследователи построили модель укуса динозавра, учитывая, какую силу производит челюстная мускулатура крокодилов. Затем специалисты сравнили полученные результаты с птицами, которые являются прямыми потомками древних ящеров.

Палеонтологи установили, что сила сжатия челюстей у тираннозавра должна была превышать таковую у крокодилов более чем в два раза. При этом его острые зубы конической формы производили давление более 30 тысяч килограмм на квадратный сантиметр.

По мнению ученых, хищник мог разрушать кости таких травоядных динозавров, как цератопсы и гадрозавры, получая из их ткани минеральные соли и костный мозг.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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