Илон Маск начал тренировать роботов

Некоммерческая исследовательская организация OpenAI, созданная Илоном Маском, представила новый способ обучения роботов. Специалисты предлагают тренировать роботов с помощью виртуальной реальности, сообщается в блоге компании.

Чтобы обучить робота какому-либо действию, оператор должен сперва сделать его в виртуальной реальности. После этого алгоритм начнет самостоятельно обучаться его выполнению. В качестве примера было показано, как робот укладывает цветные кубики.

В основе алгоритма лежит две нейросети. Первая служит для обучения в генерируемых виртуальных сценах, а вторая отвечает за действия робота. В итоге после единственной демонстрации робот самостоятельно может повторить действие без тренировки в реальном окружении.