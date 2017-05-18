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наука и техника
17/05/2017 14:48

Илон Маск начал тренировать роботов

Илон Маск начал тренировать роботов

Некоммерческая исследовательская организация OpenAI, созданная Илоном Маском, представила новый способ обучения роботов. Специалисты предлагают тренировать роботов с помощью виртуальной реальности, сообщается в блоге компании.

Чтобы обучить робота какому-либо действию, оператор должен сперва сделать его в виртуальной реальности. После этого алгоритм начнет самостоятельно обучаться его выполнению. В качестве примера было показано, как робот укладывает цветные кубики.

В основе алгоритма лежит две нейросети. Первая служит для обучения в генерируемых виртуальных сценах, а вторая отвечает за действия робота. В итоге после единственной демонстрации робот самостоятельно может повторить действие без тренировки в реальном окружении.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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