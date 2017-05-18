Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по... Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой... Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1 Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной... В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с заводским автоматом В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с... Google представила новую версию Android Google представила новую версию Android
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
17/05/2017 18:48

Google представила новую версию Android

Google представила новую версию Android

Корпорация Google представила новую версию Android O в рамках ежегодной конференции Google I/O 2017. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.

Разработчики в очередной раз сделали упор на оптимизацию системы и повышение автономности. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает оптимизировать работу устройства. Приложениям в фоне теперь нельзя интенсивно потреблять интернет-трафик и данные с GPS. Также в магазине приложений появится система защиты от вредоносных программ на основе машинного обучения.

Материалы по теме
00:05 5 октября 2016
Битые пиксели
Google представила «убийцу» iPhone

В системе появились специальные бейджи для иконок, которые показывают наличие уведомлений от данного приложения. Удерживая иконку приложения можно сразу же прочитать уведомление. Подобные бейджи есть в iOS и некоторых лаунчерах для Android. Сами пиктограммы стали адаптивными и автоматически подстраиваются под общий вид системы.

Нововведения появились и в системе многозадачности. Теперь для некоторых приложений появилась возможность запускаться в режиме «картинка в картинке». Таким образом видеоплеер может быть запущен отдельным мини-окном поверх всего экрана с возможностью это окно перемещать и масштабировать. Переработке подверглись приложение «Настройки», пункт уведомлений, статус-бар и многие другие элементы системы.

Бета-версия прошивки доступна на сайте Google и ее можно установить на Nexus 5X/6P, Pixel и Pixel XL, а также Nexus Player и Pixel С. Дата выхода конечной версии ОС не сообщается.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Названы пять смертельных опасностей Марса

Названы пять смертельных опасностей Марса

Человек, оказавшись на Марсе, может умереть из-за пяти основных причин: низкого атмосферного давления, гипоксии, холода, абразивной пыли и радиации. Соответствующее исследование представлено...
 

Предсказано извержение итальянского супевулкана

Предсказано извержение итальянского супевулкана

Извержение Флегрейских полей — вулканической кальдеры рядом с Неаполем (Италия) — может произойти в течение нескольких следующих десятилетий. Это выяснили геологи из Университетского колледжа...
 

Apple заявила о неожиданном падении продаж iPhone

Apple заявила о неожиданном падении продаж iPhone

Корпорация Apple опубликовала отчет с результатами за второй квартал 2017 финансового года. В документе говорится о падении продаж iPhone. Так, за второй квартал было продано 50,8 миллионов...
 

Объявлена дата начала продаж новой Nokia 3310

Объявлена дата начала продаж новой Nokia 3310

Компания HMD Global объявила дату начала продаж обновленной версии телефона Nokia 3310. В Великобритании телефон появится уже 24 мая, в Германии — 26 мая, в Нидерландах и Бельгии — 5 июня....
 

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

XFEL — самый крупный в мире лазер на свободных электронах — произвел свой первый рентгеновский луч. Во время испытания он вырабатывал всего один импульс в секунду, однако это значение будет...
 

Найдено 152 новых решения ньютоновской задачи трех тел

Найдено 152 новых решения ньютоновской задачи трех тел

Ученые из Шанхая (Китай), используя численные методы, перечислили 164 частных периодических решений классической (иначе — ньютоновской) задачи трех тел. Из них 12 включают были ранее известны,...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/05/2017 ::

 

 

СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака» СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»     «Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче «Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче     События 9 мая подвигли киевские власти на ряд резких решений События 9 мая подвигли киевские власти на ряд резких решений
последняя новость  
 

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Май, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 