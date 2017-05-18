На дороги вернут «ручной контроль скоростного режима»

Украинцы продолжают массово гибнуть в ДТП. Ежедневно аварии забирают несколько жизней. В основном, это люди трудоспособного возраста. Изменить ситуацию могло ужесточение контроля и наказания за нарушение скоростного режима после введения системы видеофиксации по всей Украине. Однако, как заявляют в МВД, на камеры у них то денег нет, то законодательной поддержки, сообщает Autonews.

И пока вопрос видеофиксации решается, проблему превышения скорости и большого количества ДТП будут решать старыми-добрыми методами – возвращением на дороги «ручного контроля скоростных режимов», который будут осуществлять полицейские с помощью небезызвестных радаров «Визир», TruCam и «фенов».

Такое «хорошо забытое старое» в числе прочего предлагается в очередной редакции законопроекта №5314, предусматривающем введение той самой автофиксации – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

В частности, авторы предлагают задекларировать, что полиция для обеспечения порядка и безопасности на дорогах может использовать в своей деятельности любую свою фото- и видеотехнику, в том числе и автоматическую, а также подобные средства, находящиеся в чужом владении.

Напомним, что в действующем законе стражи порядка вправе использовать технику, которая работает только в автоматическом режиме.