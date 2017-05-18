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наука и техника
17/05/2017 19:31

В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с заводским автоматом

В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с заводским автоматом
Мало кто знает, но в даже в советские времена выпускали ВАЗ с автоматом. Правда, мелкими сериями и предлагали такие автомобили только на экспорт. Одна такая Лада сейчас выставлена на продажу в Черкассах.



Владелец авто в объявлении рассказывает, что редкий экземпляр ВАЗ-2105 1989 года выпуска был пригнан из Бельгии в 1995 году. Скорее всего, именно там Лада седан и получил автоматическую КПП.



Дело в том, что еще в 60-х СССР и Бельгия создали совместное предприятие Scaldia-Volga. Именно оно занималось созданием особых версий советских авто для Европы. Именно специалисты Scaldia-Volga спроектировали дизельный ГАЗ-24 Волга и кабриолет ВАЗ-2108, а еще устанавливали АКПП на ВАЗ.



ВАЗ с АКПП оснащен 1,3-литровым мотором, работающим на газу. Владелец утверждает, что седан Лада в хорошем состоянии. Купить ВАЗ-2015 с автоматом он предлагает за $2200.


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Оригинал (на 17/05/2017): autodriving.net

 

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