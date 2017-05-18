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наука и техника
17/05/2017 21:16

Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии

Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии

Международный коллектив геофизиков спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия в Новой Зеландии произойдет катастрофическое землетрясение. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

К подобным выводам специалисты пришли, обнаружив, что температура и давление в Альпийском разломе значительно выше, чем ожидалось ранее. В среднем, с каждым километром в глубь разлома температура повышается на 125 градусов Цельсия.

Такие экстремальные показатели свидетельствуют, что в районе разлома осуществляется транспорт материи из недр планеты, что может спровоцировать землетрясение магнитудой выше 8,0.

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Самое сильное землетрясение, связанное с Альпийским разломом, произошло в 1717 году, когда смещение горных пород произошло на участке длиной около 400 километров.

Альпийский разлом проходит по всей длине Южного острова Новой Зеландии. Геологическое образование представляет собой участок, где происходит погружение Тихоокеанской тектонической плиты под Австралийскую.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

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Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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