Действует на мозг: Ученые назвали самый опасный для водителя гаджет в автомобиле

Ныне все больше водителей пользуются навигатором — то есть не напрягают мозг поисками маршрутов. Мнение ученых по этому поводу неоднозначное. Одни считают: подсказки приведут к тому, что отделы мозга, лишенные привычной работы, деградируют. Деградируют так, что человек, лишенный навигатора, заблудится в трех соснах. Да и вообще поглупеет.

Нейробиологи проверили, насколько эффективно работает система навигации, встроенная в наш мозг.

Ученые посмотрели в режиме реального времени, что конкретно происходит в мозгу, водителя, которому надо попасть из пункта А в пункт В.

В экспериментах приняли участие 24 добровольца. Сидя за компьютерами, они виртуально перемещались по одному из районов Лондона. А ученые посредством томографа следили за активностью их мозга.

Как и ожидали экспериментаторы, у добровольцев, которые самостоятельно прокладывали маршрут, существенно повышалась мозговая активность. Но умственная деятельность затухала, если добровольцы просто следовали указаниям — тем, которые водители обычно слышат, глядя в автомобильный навигатор — «поверните налево», «поверните направо».

Не исключено, что обнаруженный феномен объясняет природу так называемого географического кретинизма — пониженной способности тех или иных людей ориентироваться в хитросплетении улиц и дорог. У них просто заторможена деятельность отделов мозга, отвечающих за это.

По этой же причине человек, которого везли куда-то — допустим, на такси, — с трудом запоминает маршрут. Потому что соответствующие нервные клетки оставались незадействованными — ведь включать собственную внутреннюю систему навигации не требовалось.