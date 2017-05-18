Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по... Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой... Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1 Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной... В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с заводским автоматом В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с... Google представила новую версию Android Google представила новую версию Android
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
17/05/2017 22:00

Действует на мозг: Ученые назвали самый опасный для водителя гаджет в автомобиле


Ныне все больше водителей пользуются навигатором — то есть не напрягают мозг поисками маршрутов. Мнение ученых по этому поводу неоднозначное. Одни считают: подсказки приведут к тому, что отделы мозга, лишенные привычной работы, деградируют. Деградируют так, что человек, лишенный навигатора, заблудится в трех соснах. Да и вообще поглупеет.


Нейробиологи проверили, насколько эффективно работает система навигации, встроенная в наш мозг.


Ученые посмотрели в режиме реального времени, что конкретно происходит в мозгу, водителя, которому надо попасть из пункта А в пункт В.


В экспериментах приняли участие 24 добровольца. Сидя за компьютерами, они виртуально перемещались по одному из районов Лондона. А ученые посредством томографа следили за активностью их мозга.


Как и ожидали экспериментаторы, у добровольцев, которые самостоятельно прокладывали маршрут, существенно повышалась мозговая активность. Но умственная деятельность затухала, если добровольцы просто следовали указаниям — тем, которые водители обычно слышат, глядя в автомобильный навигатор — «поверните налево», «поверните направо».


Не исключено, что обнаруженный феномен объясняет природу так называемого географического кретинизма — пониженной способности тех или иных людей ориентироваться в хитросплетении улиц и дорог. У них просто заторможена деятельность отделов мозга, отвечающих за это.


По этой же причине человек, которого везли куда-то — допустим, на такси, — с трудом запоминает маршрут. Потому что соответствующие нервные клетки оставались незадействованными — ведь включать собственную внутреннюю систему навигации не требовалось.






news.eizvestia.com



 

Оригинал (на 17/05/2017): autodriving.net

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 миллионов долларов

Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 миллионов долларов

Трамп выделит на 2017 финансовый год на 628 миллионов долларов больше, чем в феврале 2016 года запрашивало космическое ведомство. Итоговая сумма составит примерно 19,7 миллиарда долларов....
 

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

YouTube-канал «Наука на заднем дворе» (The Backyard Scientist) опубликовал видеоролик, в котором показана действующая гигантская мышеловка. Ее рычаг радиусом один метр развивает скорость 67...
 

Определена минимальная масса звезды

Определена минимальная масса звезды

Американские астрофизики оценили минимально возможную массу звезды. Объекты, которые в 15 раз легче Солнца (или в 70 раз тяжелее Юпитера), все еще могут производить достаточно энергии, чтобы...
 

Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

Французские и чилийские сейсмологи спрогнозировали, что в ближайшие несколько десятилетий в районе города Сантьяго (Чили) произойдет сильнейшее на планете землетрясение. Минимальная магнитуда...
 

Раскрыта тайна Ключевских вулканов

Раскрыта тайна Ключевских вулканов

Группа российских геофизиков изучила взаимосвязь между глубинными длиннопериодными и приповерхностными землетрясениями, зафиксированными под вулканами на Камчатке. Им впервые удалось...
 

Раскрыт главный парадокс пьяного человека

Раскрыт главный парадокс пьяного человека

Человек в состоянии алкогольного опьянения склонен думать, что его личность существенно изменяется, однако окружающие его люди почти не замечают разницы. Это выяснили американские психологи из...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/05/2017 ::

 

 

СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака» СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»     «Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче «Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче     События 9 мая подвигли киевские власти на ряд резких решений События 9 мая подвигли киевские власти на ряд резких решений
последняя новость  
 

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Май, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 