Штангист перекрестился после удачной попытки на Исламиаде

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Камерунский штангист Дональд Киемех перекрестился после удачной попытки во время выступления на Играх исламской солидарности в Баку. Об этом сообщает 1news.az.

Ритуальный христианский жест спортсмен совершил после того, как поднял 136-килограммовую штангу. По итогам соревнований Киемех занял шестое место в весовой категории до 85 килограммов.

Исламиада проходит с 12 по 22 мая. В состязаниях по 20 видам спорта принимают участие атлеты из 57 стран, входящих в Спортивную федерацию исламской солидарности (СФИС). Россия в их число не входит.