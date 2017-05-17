Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России

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17/05/2017
Эксперты назвали цивилизованной практикой иск «Роснефи» к АФК «Система»
Ответственность акционера за причинение убытков своему обществу не является новой практикой ни для российских, ни тем более для европейских законов и в этом контексте не стоит рассматривать иск «Роснефти» к бывшим акционерам «Башнефти» — АФК «Системе» как нечто неизвестное российской...
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