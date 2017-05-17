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спорт
17/05/2017 08:32

Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России

Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России

Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликинс принес извинения за свои слова о ненависти к России. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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17:00 16 мая 2017
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«Я очень извиняюсь за свои слова про то, что ненавижу Россию. Видел, что кто-то обиделся. Я не то имел в виду, просто хотел сказать, что не интересует меня сейчас КХЛ. Моя мечта — НХЛ. А Москва мне понравилась, и нет такого, что мне противна Россия. Так что хотел сказать вашим фанатам: извините еще раз», — заявил Мерзликинс.

В понедельник, 15 мая, Мерзликинс в интервью «Чемпионат.com» заявил, что ему «не нравятся Россия и КХЛ», а первое впечатление о Москве — «не очень».

В тот же день латыши в матче группового этапа чемпионата мира уступили россиянам (0:5), а 16 мая в заключительном матче предварительного раунда проиграли по буллитам Германии (3:4) и не смогли выйти в плей-офф.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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