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спорт
17/05/2017 09:16

Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом

Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин похвалил строителей футбольного стадиона «Крестовский». Об этом он написал в личном аккаунте в Twitter.

«Все могли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона. До 2 июня еще идут работы по адаптации. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, — совершили маленький, но трудовой подвиг», — заявил Албин.

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12:34 10 мая 2017
Перекати-поле
Как проблемы с газоном на «Крестовском» заставили «Зенит» покинуть арену

10 мая матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» был перенесен с «Крестовского» на «Петровский» из-за неудовлетворительного состояния газона. Также во время предыдущих встреч очевидцы заметили, что крыша арены в нескольких местах протекает.

Футбольный стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На арене пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

Эксперты назвали цивилизованной практикой иск «Роснефи» к АФК «Система»

 

Ответственность акционера за причинение убытков своему обществу не является новой практикой ни для российских, ни тем более для европейских законов и в этом контексте не стоит рассматривать иск «Роснефти» к бывшим акционерам «Башнефти» — АФК «Системе» как нечто неизвестное российской...

 

 

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