Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как красно-белые будут праздновать победу в чемпионате страны сезона-2016/17. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В среду, 17 мая, после встречи 29-го тура РФПЛ против грозненского «Терека» команда получит чемпионский кубок, а в середине июня состоится вручение золотых медалей.

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«17 мая будет самое массовое мероприятие, с вручением кубка, поливанием шампанским и пивом. Будет, как нам обещали, цивилизованный выход болельщиков на поле. Мы хотели 21-го устроить проезд по Москве на автобусах, но не получилось, поскольку нам это не согласовали из-за определенных мероприятий, которые проходят в городе», — заявил Федун.

Он также добавил, что клуб определится с залом для вручения золотых наград. «Пригласим наших болельщиков, ветеранов, спонсоров. Будет очень красиво, будет концерт», — добавил Федун.

Встреча «Спартак» — «Терек» начнется в 19:30 по московскому времени. «Спартак» обеспечил себе первый с 2001 года титул за три тура до конца первенства.