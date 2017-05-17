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спорт
17/05/2017 10:32

В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды

В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предложил ввести сбор на любые инвестиции в иностранные спортивные активы и команды. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды. Будь любезен — перечисли 20 процентов на программу развития физической культуры и спорта в России», — заявил Дегтярев.

В настоящее время несколько российских бизнесменов инвестируют в иностранные футбольные клубы. Роману Абрамовичу принадлежит лондонский «Челси», частью акций другой команды из столицы Великобритании — «Арсенала» — владеет Алишер Усманов. Дмитрий Рыболовлев — владелец клуба «Монако».

Также контрольный пакет акций команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» принадлежит Михаилу Прохорову.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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