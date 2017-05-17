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спорт
17/05/2017 11:16

В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов

В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Зураб Фароян госпитализирован после нападения двух вооруженных травматическими пистолетами мужчин в Ессентуках. Об этом сообщает kp.ru.

Состояние спортсмена оценивается как стабильное, в общей сложности в него попало шесть пуль. В момент атаки вместе с 33-летним Фарояном был младший брат, он также получил множественные ранения и находится в критическом состоянии. Прекратить стрельбу удалось подъехавшим на место происшествия друзьям пострадавших.

По подозрению в нападении задержаны два брата, имена которых не сообщаются. Против 29-летнего и 25-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье покушении на убийство. Причины конфликта выясняются.

Фароян — один из самых титулованных кикбоксеров России. Помимо трех титулов чемпиона мира в его активе шесть победах на первенстве Европы и восемь золотых медалей на чемпионате страны.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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