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спорт
17/05/2017 12:48

Сборная России по хоккею на ЧМ обновила рекорд команды СССР 53-летней давности

Сборная России по хоккею на ЧМ обновила рекорд команды СССР 53-летней давности

Сборная России по хоккею на чемпионате мира 2017 года побила рекорд национальной команды СССР, установленный в 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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Подопечным Олега Знарка удалось на протяжении 201 минуты и 50 секунд подряд отстаивать свои ворота в неприкосновенности. Россияне провели «сухие» матчи на групповом этапе с командами Дании (3:0), Словакии (6:0) и Латвии (5:0) прервав серию в начале второго периода игры с США (3:5). Ворота российской сборной в этих встречах защищали Андрей Василевский и Илья Сорокин.

На Играх-1964 советские хоккеисты не пропускали на протяжении 200 минут и 15 секунд подряд. В итоге команда СССР победила на турнире.

Сборная России в четверг, 18 мая, в 1/4 финала ЧМ-2017 сыграет с командой Чехии. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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