Шарапова отреагировала на отказ организаторов «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова в личном аккаунте в Twitter отреагировала на решение организаторов «Ролан Гаррос» не предоставлять ей wild card (специальное приглашение) на турнир.

«Если это необходимо для того, чтобы вновь оказаться на вершине, то я принимаю это. Никакие слова, игры или действия не остановят меня на пути к мечте. А их у меня много», — написала спортсменка.

16 мая глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли заявил об отказе в выдаче Шараповой wild card. Он объяснил свое решение необходимостью уважать «дух честной игры». Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон раскритиковал решение организаторов. Он подчеркнул, что в данный момент нет никаких оснований налагать на Шарапову санкции.

Россиянка в конце апреля провела первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Низкая позиция в рейтинге WTA (211) не позволяет ей заявиться на «Ролан Гаррос» без wild card.