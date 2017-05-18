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спорт
17/05/2017 15:16

Шарапова отреагировала на отказ организаторов «Ролан Гаррос»

Шарапова отреагировала на отказ организаторов «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова в личном аккаунте в Twitter отреагировала на решение организаторов «Ролан Гаррос» не предоставлять ей wild card (специальное приглашение) на турнир.

«Если это необходимо для того, чтобы вновь оказаться на вершине, то я принимаю это. Никакие слова, игры или действия не остановят меня на пути к мечте. А их у меня много», — написала спортсменка.

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Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»

16 мая глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли заявил об отказе в выдаче Шараповой wild card. Он объяснил свое решение необходимостью уважать «дух честной игры». Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон раскритиковал решение организаторов. Он подчеркнул, что в данный момент нет никаких оснований налагать на Шарапову санкции.

Россиянка в конце апреля провела первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Низкая позиция в рейтинге WTA (211) не позволяет ей заявиться на «Ролан Гаррос» без wild card.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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