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спорт
17/05/2017 16:48

Пятерых фанатов ЦСКА задержали за использование нацистской символики

Пятерых фанатов ЦСКА задержали за использование нацистской символики

Пятеро фанатов московского ЦСКА были задержаны в Казани за использование нацистской символики перед матчем 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги с местным «Рубином». Об этом сообщается на сайте МВД по республике Татарстан.

Отмечается, что двоим из задержанных по 27 лет, еще двоим — 23, последнему — 19. В отношении болельщиков составлены протоколы по статье 20.3 кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

Нарушителям грозит наказание от 1000 рублей штрафа до 15 суток административного ареста.

Матч между «Рубином» и ЦСКА начался в 19:30 мск. На момент написания материала счет в игре не открыт. В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают вторую строчку, набрав 56 очков. Идущий третьим «Зенит» отстает от московского клуба на один балл. Второе место дает право на участие в Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018 с группового этапа. Клуб, занявший третье место, начнет свое выступление с третьего квалификационного раунда.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

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