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спорт
17/05/2017 17:48

Впервые игравшего в стартовом составе игрока «Локомотива» удалили с поля

Впервые игравшего в стартовом составе игрока «Локомотива» удалили с поля

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил красную карточку в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча стала для него первой в стартовом составе команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Игра состоялась в среду, 17 мая, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Мячи в составе гостей забили защитник Неманья Пейчинович (33-я минута) и полузащитник Мануэл Фернандеш, реализовавший пенальти на 44-й минуте. Также автоголом отметился игрок «Локомотива» Соломон Квирквелия (78-я).

Миранчук был удален за две желтые карточки. Первое предупреждение он получил 53-й минуте, а спустя восемь минут был наказан за симуляцию.

2 мая «Локомотив» и «Урал» встретились в финале Кубка России, который прошел на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу московской команды. В концовке игры на поле произошла массовая драка, одним из зачинщиков которой стал бразильский форвард «Локомотива» Ари. В итоге он, его партнер по команде Джефферсон Фарфан, а также полузащитники «Урала» Эдгар Манучарян и Артем Фидлер получили красные карточки.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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