Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по... Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой... Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1 Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной... В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с заводским автоматом В Украине выставили на продажу редкий ВАЗ-2015 с... Google представила новую версию Android Google представила новую версию Android
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
17/05/2017 18:32

«Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче

«Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 17 мая, на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Артем Дзюба на 12-й минуте.

В параллельной встрече московский ЦСКА в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0. На 72-й минуте отличился Витиньо, второй гол на счету Алана Дзагоева (93-я). Эта победа позволила армейцам сохранить вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» идет третьим и отстает на один балл.

Изначально матч «Зенита» с «Краснодаром» должен был пройти на стадионе «Крестовский», однако 10 мая встреча была перенесена на старую арену питерского клуба. Это произошло из-за плохого состояния газона на новом стадионе.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Умер участник хоккейной Суперсерии с канадцами Александр Бодунов

Умер участник хоккейной Суперсерии с канадцами Александр Бодунов

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Александр Бодунов скончался на 66-м году жизни. Обстоятельства смерти не уточняются. Большую часть карьеры он провел в «Крыльях...
 

Шарапова проиграла критиковавшей ее Бушар

Шарапова проиграла критиковавшей ее Бушар

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла канадке Эжени Бушар втором круге турнира категории Premier в Мадриде. Встреча прошла в ночь на вторник и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в...
 

Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Греческий теннисист Константинос Микос пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах и организацию договорных матчей. Микос заплатил соотечественнику...
 

Японский клуб оштрафовали за схожие с символикой СС флаги

Японский клуб оштрафовали за схожие с символикой СС флаги

Японский футбольный клуб «Гамба Осака» оштрафован на 2 миллиона йен (17,5 тысячи долларов) за то, что на флаги фанатов команды были нанесены символы, схожие с нацистскими. Инцидент произошел...
 

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в полуфинале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в полуфинале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл испанскую «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Единственный...
 

Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца

Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца

Вратарь сборной России по гандболу Виктор Киреев пропустил встречу заключительного этапа квалификации Евро-2018 против сборной Швеции из-за травмы. Об этом сообщил телекомментатор Артем...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/05/2017 ::

 

 

СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака» СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»     «Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче «Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче     События 9 мая подвигли киевские власти на ряд резких решений События 9 мая подвигли киевские власти на ряд резких решений
последняя новость  
 

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Май, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 