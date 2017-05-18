17/05/2017 19:32 Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле после последнего домашнего матча вЂ” Евгений (@bakingham13) вЂ” Евгений (@bakingham13) 17 мая 2017, 19:21 Фанаты московского «Спартака» массово выбежали на поле после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Тереком». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в среду, 17 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль оформил полузащитник Денис Глушаков, еще один мяч на счету форварда Квинси Промеса. Эта встреча стала последней домашней для «Спартака» в сезоне-2016/2017. После окончания поединка болельщики выбежали на поле, скандируя: «Мы чемпионы!» Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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