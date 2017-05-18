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спорт
17/05/2017 20:32

Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1

Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Майоров рассказал о тревоге за игру сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Чехии. Слова эксперта приводит «Советский спорт».

«Во-первых, переезд из Кельна в Париж. Эта вам не поездка из Москвы в Подольск или Мытищи. Надо обживать новый отель. Да и лед в Париже другой. Чехи же поджидают нас на месте. Спокойно готовятся», — объяснил причины своего беспокойства Майоров, отметив, что «головокружение от успехов» не стало причиной поражения отечественных хоккеистов в матче с американцами.

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«Не в оправдание будет сказано: наши за 17 часов так и не восстановились после игры с Латвией. Времени не хватило. Многие, думаю, неважно себя чувствовали. Медленнее бежали, с опозданием реагировали на изменения на площадке. Но главное – потеряли концентрацию», — подчеркнул эксперт.

Ранее 17 мая выезд сборной России из Кельна в Париж (города-организаторы мирового первенства) был задержан на три часа из-за поломки поезда.

Весь групповой этап чемпионата мира 2017 года команда Олега Знарка проводила в Кельне. В семи матчах россияне одержали шесть побед, уступив в заключительной встрече сборной США (3:5).

Встреча 1/4 финала против Чехии пройдет в Париже в четверг, 18 мая. Начало в 17:15 по Москве. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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