Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF

Бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом был назван лучшим в году по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Ковалев против Уорда — это бой года по версии IBF», — сообщили агентству.

Ковалев и Уорд проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе (США). В бою будут разыгрываться три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории (до 79,38 килограмма) — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В ноябре 2016-го Ковалев единогласным решением судей (113:114) проиграл американцу и лишился всех трех чемпионских поясов.

В активе 34-летнего россиянина 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 33-летний Уорд одержал 31 победу в 31 бою (15 нокаутом).

