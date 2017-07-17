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16/07/2017 11:48

Сын Владимира Толоконникова назвал причину его смерти

Сын Владимира Толоконникова назвал причину его смерти

Причиной смерти актера Владимира Толоконникова стала остановка сердца. Об этом его сын Иннокентий рассказал телеканалу РЕН ТВ в воскресенье, 16 июля.

«Пока предположительно, он болел хроническим бронхитом. На фоне этих болезней сердце не выдержало», — пояснил Иннокентий.

О кончине Толоконникова стало известно утром в воскресенье. Артисту было 75 лет. Он умер в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Толоконников наиболее известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» 1988 года. Он также сыграл в таких кинолентах, как «Мечты идиота», «Небо в алмазах», «Хоттабыч» «СуперБобровы» и «Исчезнувшие».

Помимо этого актер появился в сериалах «Убойная сила», «Участок», «Солдаты» и «Спецназ по-русски».

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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