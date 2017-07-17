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без политики
16/07/2017 14:00

Пассажир снял на видео пугающую посадку самолета Ryanair

Видео: Craig Cullinan /YouTube

Пассажир ирландского лоукостера Ryanair Крейг Каллинан (Craig Cullinan) показал, по его признанию, крайне пугающую посадку самолета. Видео было опубликовано на YouTube.

Лайнер летел с Фуэртевентуры — одного из островов Канарского архипелага — в британский аэропорт Лидс-Брадфорд. Во время приземления пассажиры ощутили сильный толчок, их начало бросать из стороны в сторону. «Я летаю уже много лет, но это была первая посадка, когда я подумал, что все развалится», — признался путешественник.

В то же время представитель Ryanair заявил Daily Mail, что посадка 14 июля прошла в штатном режиме, никакой угрозы пассажирам не было.

В марте командир воздушного судна Ryanair Артур Килак (Artur Kielak) снял видео из кабины пилотов во время трудной посадки.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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