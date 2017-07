16/07/2017 21:48 Главную роль в сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 16 июля 2017, 15:28 Главную роль в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» впервые сыграет женщина — Джоди Уиттакер. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте проекта. Актриса присутствует в видеоролике, прикрепленном к сообщению. «Представляем Джоди Уиттакер, 13-го Доктора», — говорится в нем. При этом в апреле корпорация «Би-би-си» заявляла, что новый главный персонаж телесериала будет мужчиной. Так компания тогда ответила на письмо поклонника проекта, обеспокоенного возможной сменой пола Доктора. Фанат сериала ранее направил «Би-би-си» официальную жалобу, в которой заявил, что смена пола героя «запутает его детей». В феврале сообщалось, что поклонники «Доктора Кто» призвали новых сценаристов сериала взять на роль 13-го Доктора негра или женщину. 31 января Питер Капальди, игравший главного персонажа с 2013 года, объявил о том, что уходит из проекта. Последний эпизод «Доктора Кто» с его участием выйдет в конце декабря. «Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Его главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. Роль Доктора в разное время исполняли разные актеры. Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

