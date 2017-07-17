Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть кредиторов» В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть... Техасская собака научилась ездить верхом Техасская собака научилась ездить верхом «Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов «Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума застрелили женщину В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
16/07/2017 23:16

Умер создатель серии фильмов про живых мертвецов

Скончался создатель фильмов ужасов, описывающих нашествие живых мертвецов, Джордж Ромеро, пишет Los Angeles Times. Ему было 77 лет.

Как сообщил его деловой партнер Питер Грюнвальд, Ромеро умер во сне. В последнее время он боролся с раком легких.

Ромеро начал работу в жанре, который принес ему известность, с фильма 1968 года «Ночь живых мертвецов» — он был режиссером, а также соавтором сценария (совместно с Джоном Руссо).

Ромеро также снял сиквелы — такие, как «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвецов» (1985), «Земля мертвых» (2005), «Дневники мертвецов» (2007) и «Выживание мертвецов» (2009).

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Американский дизайнер создала украшения из макарон с латексом

Американский дизайнер создала украшения из макарон с латексом

Дизайнер из Нью-Йорка Анна Пирс создала коллекцию украшений, материалом для которой послужили обычные макароны. В линейку вошли чокеры, браслеты и корсет. Помимо макарон, Пирс использует...
 

Стивен Моффат намекнул на продолжение сериала «Шерлок»

Стивен Моффат намекнул на продолжение сериала «Шерлок»

Сценарист Стивен Моффат, один из создателей «Шерлока», намекнул на возможное продолжение сериала. Он подчеркнул, что в настоящее время занят работой над сериалом «Доктор Кто». Соавтор и один...
 

Валерий Гергиев вручил призы победителям «Большого»

Валерий Гергиев вручил призы победителям «Большого»

В сербском Дрвенграде завершился пятый музыкальный фестиваль «Большой», который проходит при поддержке компании «Газпром нефть». Награду победителям в старшей возрастной категории — сербскому...
 

Обнародованы подробности попытки посадки самолета на рулежку в Сан-Франциско

Обнародованы подробности попытки посадки самолета на рулежку в Сан-Франциско

В Канаде обнародовали предварительные данные расследования инцидента с Airbus A320 авиакомпании Air Canada, пилот которого в аэропорту Сан-Франциско по ошибке чуть не сел на рулежную дорожку....
 

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум на протезах

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум на протезах

Жительница Шотландии Стейси Пэрис (Stacy Paris), принимавшая участие в показах во время Недели альтернативной моды в Белфасте, стала первой британской моделью, у которой ампутированы обе ноги....
 

Медведь попал в американскую тюрьму

Медведь попал в американскую тюрьму

В американском городе Дуранго, штат Колорадо, медведь забрался в окружную тюрьму. Зверь перелез через забор с колючей проволокой и оказался на территории учреждения. Охранники дистанционно...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/07/2017 ::

 

 

Маск назвал главную угрозу человечеству Маск назвал главную угрозу человечеству     В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со стаей птиц В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со...     Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии
последняя новость  
 

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Июль, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 