Умер создатель серии фильмов про живых мертвецов

Скончался создатель фильмов ужасов, описывающих нашествие живых мертвецов, Джордж Ромеро, пишет Los Angeles Times. Ему было 77 лет.

Как сообщил его деловой партнер Питер Грюнвальд, Ромеро умер во сне. В последнее время он боролся с раком легких.

Ромеро начал работу в жанре, который принес ему известность, с фильма 1968 года «Ночь живых мертвецов» — он был режиссером, а также соавтором сценария (совместно с Джоном Руссо).

Ромеро также снял сиквелы — такие, как «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвецов» (1985), «Земля мертвых» (2005), «Дневники мертвецов» (2007) и «Выживание мертвецов» (2009).