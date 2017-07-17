16/07/2017 20:00 Не останавливайся В колонке «цена» пишут только цифры. Если вы не хотите напоминать посетителям, что удовольствия стоят денег, то нужно избегать даже самого слова «рубль», как и обозначения любой другой валюты. Научно доказано: это работает! В Корнеллском университете ставили эксперимент: одним посетителям ресторана давали меню со значками доллара рядом с ценами, а другим — без них. И вторые всегда тратили существенно больше. Круглые цены чуть-чуть уменьшают. Например, 400 рублей заменяют 399. По сути, разницы никакой, но наш мозг устроен так, что первую увиденную цифру запоминает лучше всего. Если она ниже, то и цена воспринимается как более привлекательная. Впрочем, этот прием уже настолько избитый, что многие заведения от него отказываются. Чаще цены оканчиваются не на 99, а на 90 или 85. Дешевым трюком это уже не выглядит, но принцип действия все тот же. Используют описательный язык. Если добавлять к названиям блюд по нескольку слов, возбуждающих аппетит, то можно увеличить продажи на 27%! Это показало исследование Иллинойского университета в Урбана-Шампейн. Стандартные пункты меню, такие как «жареный цыпленок», «шоколадный пудинг» или «печенье с цукини», исследователи сопроводили эпитетами «нежный», «сочное» и им подобными. И вуаля — посетители ресторана не только охотнее покупали те же самые блюда, но и оставляли более лестные отзывы о заведении. Вызывают ассоциации с семьей. Если от названия блюда веет ностальгией, воспоминаниями о родных и безоблачном детстве — это тоже очень хорошо с точки зрения продаж. Ну как не попробовать «теплое домашнее бабушкино печенье» или «знаменитый картофельный салат тетушки Марго»? Добавляют национальный колорит. Этнические слова в названиях блюд делают меню более оригинальным и подталкивают посетителей пробовать новое. А еще побуждают нас начать диалог с официантом, чтобы уточнить, что значит тот или иной гастрономический термин. Один из лондонских рестораторов рассказал, что специально включает в меню небольшое количество итальянских блюд, названия которых легко произносятся, но мало кому известны. Визуально выделяют то, что хотят продать. Если какие-то пункты меню подчеркнуты, помечены цветом или помещены в рамку, они сразу привлекают к себе внимание. Обычно этим приемом пользуются дешевые заведения, а дорогие считают его вульгарным. Но есть и более изящные способы получить тот же эффект. Например, если написать какой-нибудь пункт в две строчки вместо стандартной одной, он тоже будет контрастировать с остальной частью меню. Вынуждают выбирать между «дорого» и «очень дорого». Как выразился автор нескольких бизнес-бестселлеров Уильям Паундстоун, «главная функция блюда за $115, единственного с трехзначной цифрой в списке, — чтобы все остальные цены на его фоне уже не выглядели слишком высокими». Завышают стоимость маленьких порций. Если блюдо предлагается в двух вариантах, поменьше и побольше, то иногда трудно сразу понять, сильно ли порции отличаются друг от друга. Многие ориентируются на цену: раз она вдвое ниже, значит, вес должен быть настолько же меньше. На самом деле это зачастую не так. На маленьких порциях рестораны лучше зарабатывают, чем на больших. Учитывают психологию чтения. За рубежом проводился целый ряд исследований, посвященный тому, как посетители общепита изучают меню: с какой части страницы начинают, куда переводят взгляд, где заканчивают чтение. И как это потом влияет на их заказы. Так вот, «самые продающие» места на развороте — это верхний угол правой страницы и ее середина. Туда многие рестораторы помещают блюда, приносящие им наибольший доход. Ограничивают выбор. Многим людям тяжело определиться с заказом, если глаза разбегаются. В Борнмутском университете выяснили, какое число блюд в меню является оптимальным с точки зрения потребителей. Для заведений быстрого питания — по шесть в каждой категории, для ресторанов высокой кухни — по семь-десять. А такие форматы обслуживания, как «съешь, сколько сможешь, за $20», и вовсе снимают бремя ответственности за выбор. Создают нужную атмосферу. Исследование Университета Лестера показало, что люди тратят за обедом больше, если в зале играет классическая музыка. Звуки Вивальди, Генделя и Штрауса помогали им почувствовать себя более состоятельными и не скромничать в расходах. Бритни Спирс и Рики Мартин справлялись с этой задачей лишь на троечку. А когда в зале вообще не звучала музыка, посетители ресторана тратили меньше всего. Оригинал (на 16/07/2017): www.chaskor.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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