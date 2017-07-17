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в мире
16/07/2017 10:32

СМИ узнали о планах Южной Кореи провести мирные переговоры с КНДР

СМИ узнали о планах Южной Кореи провести мирные переговоры с КНДР

Сеул собирается на следующей неделе предложить Пхеньяну провести переговоры военных с целью прекращения враждебных действий на границе. Об этом сообщает в воскресенье, 16 июля, агентство Ёнхап со ссылкой на представителя южнокорейского правительства.

По его словам, решение о переговорах было принято после реакции со стороны КНДР на слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина: 15 июля комментарий опубликовала северокорейская газета «Нодон синмун». В нем говорилось, что приверженность главы государства соглашениям о сотрудничестве, заключенным в ходе межкорейских саммитов 2000 и 2007 года, — это первый шаг к улучшению отношений. Кроме того, отмечалось, что первоочередным должно стать решение вопроса военной конфронтации.

В Сеуле сочли, что Пхеньян таким образом выразил схожесть позиций стран, отметил представитель правительства.

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В то же время, по мнению специалиста по КНДР Кох Ю Хван из университета Донгук, под прекращением враждебных действий стороны могут понимать разные вещи. Так, правительство Южной Кореи может подразумевать прекращение трансляции пропагандистских передач через громкоговорители на границе или отправку листовок на воздушных шарах, в то время как КНДР может потребовать прекратить совместные военные учения Сеула и Вашингтона.

6 июля Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея не стремится к конфронтации с Пхеньяном. «Мы не хотим краха Северной Кореи, и мы не будем искать какой-либо формы объединения [с КНДР] путем поглощения», — сказал он. Президент также добавил, что готов встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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