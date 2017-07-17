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в мире
16/07/2017 11:16

Рейтинг Трампа за полгода на посту президента упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг Трампа за полгода на посту президента упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа составил 36 процентов по итогам опроса, проведенного совместно изданием The Washington Post и телеканалом ABC. Результаты опубликованы на сайте газеты в воскресенье, 16 июля.

Неодобрение выразили 58 процентов опрошенных. Отмечается, что это самый низкий показатель для главы государства за последние 70 лет.

43 процента респондентов похвалили решения Трампа в экономике, 41 процент высказались против, остальные воздержались. Больше половины (55 процентов) посчитали, что президент не добился прогресса в поставленных целях. Положительную динамику в этом вопросе увидели только 38 процентов жителей США.

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Каждый второй участник опроса (48 процентов) не доверил бы главе государства вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Только треть респондентов (32 процента) полностью положились бы на Трампа в этом плане.

При этом 60 процентов опрошенных уверены, что Россия могла повлиять на результаты президентских выборов.

В середине июня международная компания изучения общественного мнения Gallup International Association (GIA) провела такой же опрос, который показал такие же результаты: 36 одобряют Трампа, 58 — не одобряют. До этого в апреле The Washington Post и ABC уже подсчитывали рейтинг американского лидера по итогам ста дней его президентства. Тогда цифры распределились так: 38 на 56.

Инаугурация президента США состоялась 20 января.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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