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в мире
16/07/2017 13:00

Брата президента Ирана арестовали

Брата президента Ирана арестовали

Хосейн Ферейдун, брат президента Ирана Хасана Роухани, арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сообщает портал Iran Front Page со ссылкой на пресс-секретаря Минюста страны Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи в воскресенье, 16 июля.

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Отмечается, что Ферейдуна заключили под стражу после того, как он не смог выплатить установленный министерством залог. В отношении него ведется уголовное расследование, подробности не уточняются.

В 2015 году Ферейдун работал спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.

В феврале 2014 года брат президента Ирана передал единственной в стране еврейской больнице пожертвование от правительства в размере 400 тысяч долларов.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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