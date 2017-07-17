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в мире
16/07/2017 14:16

Макрон объявил о выходе на новый уровень сотрудничества с Россией по Сирии

Макрон объявил о выходе на новый уровень сотрудничества с Россией по Сирии

После переговоров в Версале сотрудничество между Парижем и Москвой по сирийскому вопросу вышло на новый уровень, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом в воскресенье, 16 июля, пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

«После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по этим вопросам», — подчеркнул Макрон. Он добавил, что «намерен занимать жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии».

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00:04 — 9 июля
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«Я также требую предоставить доступ к гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боевых действий», — отметил президент Франции.

14 июля Путин поздравил Макрона с национальным праздником — Днем взятия Бастилии. Первые переговоры глав государств, продолжавшиеся около 3 часов, состоялись в мае.

4 апреля в городе Хан-Шейхун, контролируемом сирийской оппозицией, произошла газовая атака, в результате которой погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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