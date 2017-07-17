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в мире
16/07/2017 19:48

Израиль выступил против соглашения о перемирии в Сирии

Израиль выступил против соглашения о перемирии в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам после своей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, 16 июля, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, достигнутого Соединенными Штатами и Россией, поскольку оно закрепляет присутствие Ирана в соседней стране. Об этом пишет газета Haaretz.

Высокопоставленный израильский чиновник пояснил, попросив не называть свое имя, что Израиль знает о намерениях Ирана существенно расширить свое присутствие в Сирии. По его словам, Тегеран не только заинтересован в отправке советников в Сирию, но и в увеличении контингента вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов, а также военно-морской базы. «Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал чиновник.

Соглашение предусматривало создание зон деэскалации, или зон безопасности, вдоль границ Сирии с Иорданией и Израилем. За прошедший месяц Израиль провел переговоры по этому вопросу с высокопоставленными американскими официальными лицами, где представил список своих требований — в частности, чтобы иранцы, бойцы «Хезболлы» и другие шиитские ополченцы не находились в приграничной зоне. Также Израиль заявил США, что возражает против обеспечения российскими войсками режима прекращения огня в зонах безопасности вблизи границы.

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9 июля Нетаньяху заявил, что и президент России Владимир Путин, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказали ему, что они понимают позицию Израиля и учитывают его требования. Однако, как сообщили изданию высокопоставленные израильские официальные лица, когда текст сделки был получен, то обнаружилось, что вопреки ожиданиям, США и Россия почти полностью проигнорировали позицию Израиля.

«Соглашение, в том виде, в котором оно есть сейчас, очень плохое», — сказал один из высокопоставленных израильских чиновников. «Оно не учитывает практически никаких интересов безопасности Израиля, и это создает тревожную реальность на юге Сирии. В соглашении не содержится ни одного явного слова об Иране, "Хезболле" или шиитских формированиях в Сирии», — пояснил он.

7 июля, после беседы президента США Дональда Трампа с Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге, было объявлено о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня в сирийском районе Дераа и Эль-Кунейтры.

Ранее, 4 мая, страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия. Также туда доставят гуманитарную помощь.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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