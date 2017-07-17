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в мире
17/07/2017 02:50

Собираемся к теплу

1. Тунис — самая скромная по размерам страна Северной Африки. 2. Слово «Тунис» — это один из вариантов женского имени. 3. Тунис считается наиболее демократичным африканским государством (см. интересные факты об Африке). 4. Древнейшие стоянки первобытных людей на территории Туниса имеют внушительный возраст – им более 200 тысяч лет. 5. Самая большая провинция страны, Татуин, приобрела всемирную известность благодаря киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны», в которой фигурирует одноименная планета. Сцены на этой планете снимались, кстати, именно здесь. 6. В Тунисе престижнее всего работать врачом или школьным учителем, так как долгие годы правительство вкладывало в здравоохранение и образование огромные средства. 7. Летом рабочий день в Тунисе официально начинается в 7:00 утра и заканчивается в 14:00. Связано это, в первую очередь, с невыносимой жарой. 8. Все пальмы, растущие на территории Туниса – финиковые, однако попробовать эти сладкие фрукты там практически невозможно, все они уходят на экспорт. 9. В Тунисе растут оливковые деревья, возраст которых составляет несколько тысяч лет. Оливки с самого старого дерева, которое растет уже 2400 лет, собирают и используют только для нужд центральной аптеки столицы (см. интересные факты о деревьях). 10. Тунисцы верят, что верблюды, весьма распространенные в этой стране животные, считают людей не хозяевами, а своими друзьями. 11. Мужчинам в Тунисе можно носить бороду только в том случае, если у него есть усы. 12. В Тунисе слово «кис-кис» используют, чтобы прогнать кошку, а не подозвать ее. Если же эта фраза обращена к мужчине, она будет рассматриваться как оскорбление. 13. Большинству фруктов тунисцы предпочитают плоды огромных кактусов (см. интересные факты о кактусах). 14. Жители Туниса разработали собственный рецепт лечения ожогов от медуз – нужно потереть пораженное место песком и приложить кусочек помидора. 15. Крыши всех домов в Тунисе плоские, так как такая конструкция не так сильно нагревается на солнце. 16. Жители Туниса считают, что очертания их страны напоминают силуэт беременной женщины. 17. В Тунисе на «Вы» обращаются только к президенту, в знак особого уважения. 18. Одной из необычных достопримечательностей Туниса является «Роза Сахары» — этот «цветок» образуется в пустыне из соли и песка, его часто используют для украшения аквариумов и жилищ. Высота кристалла может достигать 3 метров. 19. Тунисские полицейские не имеют права останавливать автомобиль за нарушение правил дорожного движения, если водитель – женщина. 20. На территории страны находятся руины одного из величайших городов древности – Карфагена. 21. В Тунисе из-за обилия потрясающих пейзажей было снято множество известных фильмов – «Звездные войны», «Гладиатор», «Индиана Джонс», «Английский пациент» и другие. 22. В городе Сиди-Бу-Саид все дома бело-голубые, и перекрашивать их законодательно запрещено. 23. Самым популярным видом спорта среди тунисцев является футбол. 24. Основой национальной кухни Туниса является острая паста харисса, которую готовят из оливкового масла и красного перца. Подают хариссу практически со всеми блюдами, кроме разве что десертов. 25. На острове Джерба расположена синагога, построенная 2600 лет назад, в которой хранятся древнейшие в мире торы.

 

Оригинал (на 17/07/2017): www.chaskor.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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