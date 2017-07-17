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наука и техника
16/07/2017 13:00

В Украине собрали необычную машину для бездорожья

Львовские мастера собрали необычный багги на базе ВАЗ 21099. Автомобиль получил характерные изменения в кузове, двигатель расточили до 1 700 см3. Коробку автомобиля заменили на раллийную.


Согласно сообщению, по проходимости ВАЗ-багги не уступает именитым внедорожникам, и на трассе не может показать достойную динамику. Цифры при этом не озвучены.




















autonews


 

Оригинал (на 16/07/2017): autodriving.net

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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