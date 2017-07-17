16/07/2017 13:00 В Украине собрали необычную машину для бездорожья Львовские мастера собрали необычный багги на базе ВАЗ 21099. Автомобиль получил характерные изменения в кузове, двигатель расточили до 1 700 см3. Коробку автомобиля заменили на раллийную.

Согласно сообщению, по проходимости ВАЗ-багги не уступает именитым внедорожникам, и на трассе не может показать достойную динамику. Цифры при этом не озвучены.





































autonews





Оригинал (на 16/07/2017): autodriving.net В случае обнаружения неточностей или ошибок

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