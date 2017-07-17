16/07/2017 14:00 Kia выводит на рынок новый компактный кроссовер Южнокорейский автопроизводитель Kia вывел на рынок свой новый компактный кроссовер Stonic.

Новинка уже доступна на домашнем рынке, и немного спустя ее начнут предлагать в Европе.

Габаритный размеры нового паркетника следующее: 4140х1760х1520 мм. Размер колесной базы составляет 2580 мм.



Новый автомобиль получил комбинированную окраску кузова, а в отделке салона появились цветные вставки.



В качестве единственной силовой установки Kia Stonic получил атмосферный мотор объемом 1,6 литра, мощность которого составляет 110 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с семискоростной роботизированной трансмиссией.

Kia Stonic имеет только передний привод, так как автомобиль построен на базе седана Kia Rio.

Автомобиль может похвастаться круиз-контролем, бесключевым доступом, информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым тачскрином и с поддержкой Android Auto/Apple CarPlay и др.

Цена нового автомобиля на домашнем рынке будет варьироваться от 18 млн. 950 тыс. до 22 млн. 650 тыс. вон.

autonews

Оригинал (на 16/07/2017): autodriving.net В случае обнаружения неточностей или ошибок

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