Mazda везет в Украину флагманский кроссовер

Флагманский SUV Mazda CX-9 возвращается на европейский рынок и будет продаваться в Украине. Кроссовер был презентован еще два года назад, но лишь для американского рынка.

На отечественный рынок СХ-9 будет поставляться с бензиновым турбомотором мощностью 250 л.с. (420 Нм) с инновационной системой регулировки количества отработавших газов, которые подают на крыльчатку нагнетателя. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

В базовый список оборудования CX-9 войдут фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, кондиционер, системы стабилизации и распределения тормозных усилий, внешние зеркала с электроприводом и обогревом и противоугонное устройство. В качестве опций предусмотрены навигатор, камера заднего вида, датчики «мертвых зон», парктроник, слежение за полосой, люк, кожаная обивка сидений, светодиодные фары и другое оснащение.

Новинку стоит ожидать ближе к декабрю этого года. Цены объявят ближе к старту продаж.

avtomaniya