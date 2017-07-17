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наука и техника
16/07/2017 15:00

Mazda везет в Украину флагманский кроссовер

Флагманский SUV Mazda CX-9 возвращается на европейский рынок и будет продаваться в Украине. Кроссовер был презентован еще два года назад, но лишь для американского рынка.


На отечественный рынок СХ-9 будет поставляться с бензиновым турбомотором мощностью 250 л.с. (420 Нм) с инновационной системой регулировки количества отработавших газов, которые подают на крыльчатку нагнетателя. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом».


В базовый список оборудования CX-9 войдут фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, кондиционер, системы стабилизации и распределения тормозных усилий, внешние зеркала с электроприводом и обогревом и противоугонное устройство. В качестве опций предусмотрены навигатор, камера заднего вида, датчики «мертвых зон», парктроник, слежение за полосой, люк, кожаная обивка сидений, светодиодные фары и другое оснащение.


Новинку стоит ожидать ближе к декабрю этого года. Цены объявят ближе к старту продаж.


avtomaniya


 

Оригинал (на 16/07/2017): autodriving.net

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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