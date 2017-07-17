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наука и техника
16/07/2017 19:31

Из старого «Запорожца» соорудили уникальный ретро-кабриолет

В Украине набирает популярность тюнинг «Запорожцев». Если хорошенько поискать, в Сети найдется несколько десятков реально удачных проектов. Один из них — ретро-кабриолет на базе ЗАЗ 965.


За основу был взят автомобиль 1960 года выпуска. Машину существенно изменили, однако на сколько изменилась ее «начинка» — не сообщается.


Известно, что автомобиль находиться в Кременчуге, Полтавская область.














autonews







 

Оригинал (на 16/07/2017): autodriving.net

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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