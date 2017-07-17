Из старого «Запорожца» соорудили уникальный ретро-кабриолет

В Украине набирает популярность тюнинг «Запорожцев». Если хорошенько поискать, в Сети найдется несколько десятков реально удачных проектов. Один из них — ретро-кабриолет на базе ЗАЗ 965.

За основу был взят автомобиль 1960 года выпуска. Машину существенно изменили, однако на сколько изменилась ее «начинка» — не сообщается.

Известно, что автомобиль находиться в Кременчуге, Полтавская область.

autonews