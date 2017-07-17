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наука и техника
16/07/2017 21:16

Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года

Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года

Астрофизик Мариуш Тарнопольский из Ягеллонского университета (Польша) спрогнозировал кур биткоина на начало 2018 года. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Через 180 суток после 7 июня 2017 года за один биткоин, согласно работе Тарнопольского, будет предлагаться 4537,23 доллара. На момент проведения исследования (7 июня) за него можно было получить 2557,59 доллара.

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К подобным выводам автор пришел, проведя компьютерное моделирование динамики курса биткоина по отношению к доллару методом Монте-Карло со ста тысячами реализациями фрактального броуновского движения.

Ранее британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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