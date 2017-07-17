Квят столкнулся с партнером по Toro Rosso на Гран-при Великобритании

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17/07/2017
Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан
Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.
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