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спорт
16/07/2017 13:32

Квят столкнулся с партнером по Toro Rosso на Гран-при Великобритании

Квят столкнулся с партнером по Toro Rosso на Гран-при Великобритании
Видео: skysports.com

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с партнером Карлосом Сайнсом во время гонки на Гран-при Великобритании. Об этом сообщает Sky Sports.

Авария произошла на первом круге. Спортсмены боролись за выгодную позицию во время скоростного поворота. Испанец вышел вперед, однако затем болиды столкнулись. В результате Сайнс задел еще одну машину и сошел с дистанции. Квят вернулся на трассу и занимает последнее место.

Пилоты обвинили друг друга в произошедшем.

Гран-при Великобритании проходит на трассе «Сильверстоун» в Нортгемптоншире. На данный момент лидером остается Льюис Хэмилтон (Mercedes).

9 июля на Гран-при Австрии Квят спровоцировал аварию на старте, из-за которой с дистанции сошли Фернандо Алонсо (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Гонщик Деймон Хилл, победивший в чемпионате в 1996 году, заявил, что россиянину надо избегать аварий, чтобы спасти свою карьеру в «Формуле-1».

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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