Хэмилтон выиграл домашний Гран-при «Формулы-1»

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, выиграл Гран-при на трассе в Сильверстоуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым к финишу пришел партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Третьим — финн Кими Райкконен из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, финишировал на 15-й позиции. На первом круге гонки он столкнулся с партнером по команде Карлосом Сайнсом, за что был лишен двух очков. В результате аварии испанец сошел с дистанции.

Хэмилтон в пятый раз победил на домашнем Гран-при, сравнявшись по этому показателю с британцем Джимом Кларком и французом Аленом Простом. Большего числа побед в Сильверстоуне не одерживал никто.

В общем зачете текущего сезона Хэмилтон остался на второй позиции со 176 очками, сократив отставание от Себастьяна Феттеля (Ferrari) до одного балла. В прошедшей гонке немец пришел к финишу седьмым.

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 28 по 30 июля.