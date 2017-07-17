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спорт
16/07/2017 15:00

Федерер выиграл Уимблдон

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл Уимблдон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале, который прошел в воскресенье, 16 июля, 35-летний спортсмен победил 28-летнего хорвата Марина Чилича со счетом 6:3, 6:1, 6:4.

Эта победа стала для Федерера восьмой на кортах Уимблдона, что является рекордом. Ранее он побеждал здесь в 2003-2007, 2009 и 2012 годах. Семь побед на британском турнире «Большого шлема» одерживал американец Пит Сампрас.

Ранее в 2017 году Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии. В его активе теперь 19 побед на турнирах «Большого шлема». У второго теннисиста по этому показателю, Рафаэля Надаля, их 15.

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

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17/07/2017

 

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Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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